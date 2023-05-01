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عاجل.. “الصندوق الصناعي” يزف بشرى للباحثين عن وظائف
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عاجل.. “الصندوق الصناعي” يزف بشرى للباحثين عن وظائف

عاجل.. “الصندوق الصناعي” يزف بشرى للباحثين عن وظائف

عاجل.. “الصندوق الصناعي” يزف بشرى للباحثين عن وظائف
٠٥:٠٤:١٥ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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-تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي بدء التقديم على برنامج “نخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي.

يأتي ذلك ضمن المسارات الثلاثة للبرنامج التي تشمل: نخب المهندسين، ونخب الائتمان، ونخب دراسات السوق.

ويفتح يبدأ التقديم اعتبارًا من 10 شوال وحتى 19 ذي القعدة 1444هـ، الموافق من 1 مايو وحتى 8 يونيو 2023م.

ويهدف برنامج “نخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف إلى تقديم تدريب مُكثّف موجّه إلى الكفاءات الوطنية حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي،.

وأطلق الصندوق برنامج “نخب” في العام 2019م، وبلغ إجمالي المستفيدين من مساراته الثلاثة 154 مستفيداً ومستفيدةً، منهم 54 خلال عام 2022م.

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مزايا للملتحق بالبرنامج 

ويُنفّذ برنامج “نخب” بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة.

وسيحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة أبرزها:

-مكافأة شهرية

-تأمين طبي للمتدرب ووالديه

-بدل سكن

-بدل نقل

-مكافأة أداء سنوية، وغيرها من المزايا

– فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.

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طريقة التقديم:

ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج “نخب” التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (SIDF.gov.sa).

يشار إلى أن برنامج “نخب” التدريبي يأتي امتداداً لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد على 49 عاماً في مجال تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.

الكلمات الدلالية:
برنامج نخب التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي صندوق التنمية الصناعية السعودي نخب الائتمان نخب المهندسين نخب دراسات السوق

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