وإجراء بحقه.. ضبط باكستاني لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر في جدة

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم، ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجه مواد مخدرة.

وأوضحت أنها ضبط مقيمًا روج 10.1 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أنه للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، أو عبر البريد الإلكتروني.

995@gdnc.gov.sa

أو بالأرقام “911” مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر

في الوقت نفسه، صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 5,280,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء

وأوضح أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (5) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في شحنة أحجار ومستلزمات بناء.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/KVpw2iaG0k — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 1, 2023

القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة.

وأضاف أنه بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة.

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

وأكد أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأن الأجهزة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها المرصاد.