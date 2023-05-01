هل يمكن استعادتها مجددًا؟.. هذه أسباب فقدان حاسة الشم

تواصل – وكالات:

يُعرف فقدان حاسة الشم بأنه عدم قدرة الشخص على شم الروائح بشكل كامل.

ويمكن لمعظم المرضى المصابين بفقدان حاسة الشم التعرف على المواد ذات الطعم المالح والحلو والحامض والمر، إلا أنهم قد يعجزون عن التمييز بين نكهات محددة.

وتعتمد القدرة على معرفة الفرق بين النكهات في الواقع على الرائحة، وليس على المستقبلات الذوقية في اللسان.

ولذلك فإن المرضى الذين يعانون من فقدان حاسة الشم غالبًا ما يشكون من فقدان حاسة الذوق أيضًا وعدم الاستمتاع بالطعام.

ويؤدي فقدان مستقبلات الشم بسبب الشيخوخة إلى انخفاض القدرة على الشم لدى كبار السن. عادةً ما يلاحظ الشخص تغير قدرته على الشم بعمر 60 عامًا. وبعد السبعين من العمر تحدث تغييرات جوهرية في قدرة الشخص على الشم.

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التسمم الغذائي والزوائد الأنفية وأمراض الدماغ

ويقول الدكتور فلاديسلاف موشينكو اخصائي امراض الأنف والأذن والحنجرة، إن التسمم الغذائي والزوائد الأنفية وأمراض الدماغ يمكن أن تسبب اضطراب وفقدان حاسة الشم.

وأضاف لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، أن حاسة الشم تتميز بالقدرة على التقاط وتحديد المواد من رائحتها في الهواء. وأن وظيفتها الأساسية هي الحماية”.

“وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تفسير أحاسيس التذوق وإعطاءها حق قدرها إلا من خلال حاسة الشم. ووفقا لبعض التقديرات، يمكن للشخص الذي يعاني من فقدان حاسة الشم التعرف على 20 بالمائة فقط من طعم الأشياء”، وفق ما أورد موقع “روسيا اليوم” نقلاً عن الطبيب.

اضطراب حاسة الشم

وحدد عوامل عديدة يمكن أن تسبب اضطراب حاسة الشم، وتتمثل في:

-التهاب الجيوب الأنفية

-الأمراض المعدية وعواقبها

-الحساسية

-أمراض الأعصاب

-تأثير المواد السامة

– التسمم

-الزوائد الأنفية

-الإصابات والتدخل الجراحي

– التشوهات الخلقية

– أمراض الدماغ وغيرها.

ووفقًا للطبيب، لا يمكن في عدد من الحالات تحديد سبب فقدان حاسة الشم.

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أسباب فقدان حاسة الشم لدى الأطفال

أما بالنسبة إلى الأطفال فقد يفقدون حاسة الشم في سن مبكرة وأرجع الطبيب ذلك لأسباب:

التشوهات الخلقية في تطور تجويف الأنف، الرأس

-وجود التهابات في هذه المناطق وحتى مرض الخشام (أنوسميا anosmia).

ويضيف: يعالج فقدان حاسة الشم باستخدام الأدوية والعقاقير وتدريب حاسة الشم (التدريب على الروائح باستخدام مواد عطرية مختلفة). وأحيانًا في حالات معينة تعالج بالتدخل الجراحي”.

ويقول: “يجب الاتفاق على طريقة العلاج مع الطبيب المختص. لأن فعالية العلاج وإمكانية استعادة حاسة الشم تعتمد كثيرًا على طبيعة المرض والعوامل المسببة له. وتتميز الظهارة الشمية بقدرة عالية على التعافي، ما يعطي الأمل دائما في استعادة حاسة الشم”.