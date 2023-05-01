تنبيه من التأمينات بعد وقف صرف المعاش للوكلاء

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الورثة الذين يحصلون على المعاشات الشهرية نيابة عن أحد الوالدين.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وقف الصرف للوكلاء لصرف المعاش بشكل مباشر، ودعت العملاء لإرفاق حساب بنكي خاص لكل وريث، ردًا على استفسار لمواطنة تحصل على المعاش بالوكالة عن والدتها، لكنها لم تحصل عليه الشهر الماضي، وجاءها رسالة تعديل الحساب البنكي، وتسأل عن الخطوات المطلوبة لإجراء التعديل اللازم.

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وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “عزيزي العميل نفيدك بأنه سيتم إيقاف الصرف للوكلاء بشكل مباشر، ويلزم إضافة حساب بنكي خاص لكل وريث (سواء كان بالغ أو قاصر)”.

وتابعت: “ويمكنك التقدم بطلب لتعديل بيانات القائم بالصرف من خلال الرابط التالي واتباع ارشادات الخدمة: (اضغط هنا)”.

خطوات تعديل بيانات البنك للوريث:

1ـ الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2ـ اختيار أيقونة خدمات الأفراد.

3ـ من قائمة خدمات الأفراد اختيار نوع الخدمة “تعديل بيانات القائم بالصرف” والضغط على تقديم.

4ـ تعبئة البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة بإحدى بالصرف والضغط على تقديم الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

5ـ التأكيد على الإقرار والضغط على أيقونة إكمال الطلب.

المستندات المطلوبة:

وأوضحت العناية بالعملاء أن الأوراق المطلوبة لتعديل بيانات البنك للوريث يتمثل في تقديم:

ـ نموذج عمليات التعويضات.

ـ الحساب البنكي “الآيبان للوريث”.

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