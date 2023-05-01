تحذير من هيئة سوق المال بخصوص هذه الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة السوق المالية من التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تحذر من حسابات تنتحل اسم الهيئة للإعلان عن توفر فرص وظيفية، تطلب تزويدها بحسابات بنكية.

وأضافت قفي بيان لها، أنها تؤكد الهيئة أن الفرص الوظيفية “حال توفرها” يتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.

الهيئة تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة السوق المالية إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023م.

وأكدت أنّ عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم:

1 – تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية.

2 – توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي.

3 – الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030،

والمرتبطة تطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.

تحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين

وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين.

وذلك واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات،

وذلك تماشياً مع هدفها الإستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.

ويأتي قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.