خطر على صحتك.. ابتعد عن هذه المشروبات

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يحذر الخبراء من المواد المضافة والسكر في المشروبات المفضلة لكثير من الناس. وتشمل القائمة العديد من المشروبات الشهيرة التي يقبل عليها الشباب خصوصًا.

مشروبات الطاقة ومشروبات ما قبل التمرين

وقالت كايلي إيفانير، أخصائية التغذية في نيويورك لموقع شبكة “فوكس نيوز”، إن مشروبات ما قبل التمرين ومشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى “زيادة ضغط الدم والضغط والنوم المهدور” لأنها تحتوي على مادة الكافيين والمنبهات الزائدة.

وأضافت: “الآثار الجانبية الأخرى للمنشطات الزائدة الموجودة في مشروبات الطاقة قبل التمرين هي الصداع والغثيان”.

وتابعت: “تحتوي مشروبات ما قبل التمرين والطاقة أيضًا على محليات ونكهات صناعية، مما يضر بصحة الأمعاء وصحة الدماغ. كما تشتهر صناعة المكملات بأنها غير منظمة، مما يؤدي إلى التلوث بالسموم أو المواد المحظورة التي تضر بصحتنا”، وفق قولها.

بدلاً من مشروبات ما قبل التمرين أو الطاقة، تمصح إيفانير باختيار القهوة أو شاي الماتشا.

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الصودا

يحذر الخبراء من أن الصودا تصر بالصحة بسبب السكر المضاف.

قالت إيمي جورين، أخصائية تغذية نباتية: “أوصي بدلاً من ذلك باختيار المياه الغازية أو المياه الفوارة وإضافة عصير الليمون أو الليمون أو البرتقال للنكهة”.

وأضافت جورين – وفقًا للإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية للأمريكيين 2020-2025 – أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق يجب أن يحدوا من تناول السكريات المضافة إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا.

وتابعت: “بالنسبة لشخص يتبع نظامًا غذائيًا يوميًا يحتوي على 2000 سعر حراري ، على سبيل المثال، هذا يعني أنه لا يزيد عن 200 سعر حراري من السكر المضاف – أو حوالي 12 ملعقة صغيرة”.

وأوضحت أن “علبة كولا سعة 12 أونصة تحتوي على حوالي 10 ملاعق صغيرة من السكر المضاف”.

الشاي المثلج

قالت جينان بنا، أخصائية التغذية وأستاذ التغذية بجامعة هاواي، إن الشاي المثلج لا يحتوي فقط على السكر المضاف، ولكن قد يحتوي على نفس كمية السكر مثل الصودا.

وتابعت: “لقد ثبت أن تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة مثل الشاي المثلج يرتبط بتطور متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2” ، مستشهدة بتحليل تلوي أجري في عام 2010 على المشروبات المحلاة بالسكر ومرض السكري من النوع 2.

مشروبات الأغاف

يتكون شراب الأغاف من عصارة نبات الأغاف، والتي زادت شعبيتها كبديل للمُحليات التقليدية (مثل سكر المائدة والعسل).

لكن احذر من المشروبات المحلاة بالأغاف، لأن “الصبار عبارة عن شراب ذرة عالي الفركتوز إلى حد كبير”، كما قالت إيفانير.

وأضافت: “يمكن أن يحتوي رحيق الأغاف على ما بين 55٪ إلى 90٪ من الفركتوز – وهذا أعلى من كمية الفركتوز في شراب الذرة عالي الفركتوز”.

ووفقًا لـ إيفانير، فإن معظم رحيق الأغاف الذي يباع في السوبر ماركت يحتوي على حوالي 80٪ إلى 90٪ من الفركتوز.

وأوضحت أن “المشكلة في تناول الكثير من الفركتوز هي أن جسمك يجب أن يحولها إلى جلوكوز في الكبد، ولكن إذا كان لديك الكثير، يتم تخزينه على شكل دهون. وعلى وجه التحديد، دهون البطن”.

وبينت أن “الفركتوز الزائد هو أيضًا ضار جدًا لأمعائك. لا تحب بكتيريا الأمعاء الجرعات الكبيرة من الفركتوز. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمعاء حساسة ، يمكن أن يسبب ذلك الانتفاخ والإسهال وعدم الراحة. إنه يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار ويقلل من حساسية الأنسولين “.

ونصحت باللجوء بدلاً من ذلك إلى الفواكه، “عندما يكون الفركتوز في شكله الطبيعي والمغلف بالألياف، فإنه ليس ضارًا”، كما توضح إيفانير: “لذلك لاداعي لتجنب الفاكهة”.

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عصير كوكتيل

في بعض الأحيان، يتم صفع العصائر الممزوجة مع الإضافات بكلمة “كوكتيل” على ملصقها، وفقًا للخبرا.

لكنهم اعتبروا أن “هذه كلمة رئيسية يجب الانتباه إليها في متجر البقالة. تشير كلمة “كوكتيل” إلى أن العصير يخلط مع السكر المضاف”.

“السكر المضاف غير ضروري ويضيف سعرات حرارية إضافية ليومك. ولكن ليس من المستغرب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المشروبات المحلاة بالسكر هي مصدر رئيسي للسكر المضاف في النظام الغذائي الأمريكي”.

وأضافت: “تسوق من عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة بدلاً من ذلك”.

المشروبات المحلاة صناعيًا

وبحسب إيفانير، فقد أظهرت الأبحاث أن السكريات الاصطناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز “تزعج الميكروبيوم وتضر بصحة الأمعاء”، على حد قولها.

وأضاف: “هذا ضار بصحتنا العامة لأن القناة الهضمية تلعب دورًا رئيسيًا في العديد من أجهزة الجسم مثل صحتنا المناعية وإعادة تدوير الهرمونات وإنتاج السيروتونين وامتصاص العناصر الغذائية”.

واعتبرت أن “المشروبات المحلاة بفاكهة الستيفيا أو الراهب هي بدائل رائعة للسكر وصديقة للأمعاء أيضًا”. واقترحت إضافة أعشاب مثل النعناع والريحان أو الفاكهة الطازجة إلى الماء.