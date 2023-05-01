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مشهد إنساني.. فيديو يظهر تعامل القوات البحرية مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بميناء بورتسودان
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مشهد إنساني.. فيديو يظهر تعامل القوات البحرية مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بميناء بورتسودان

مشهد إنساني.. فيديو يظهر تعامل القوات البحرية مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بميناء بورتسودان

مشهد إنساني.. فيديو يظهر تعامل القوات البحرية مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بميناء بورتسودان
٠٤:٢٧:٥٢ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو مشهدا إنسانيا عظيما لضباط وأفراد القوات البحرية الخاصة السعودية “الدرعية” وهم ينقلون شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة من ميناء بورتسودان إلى عرض البحر.

وخلال الفيديو، يظهر الضباط والأفراد وهم يحملون الشاب على كرسي ليذهبوا به إلى أحد القوارب وحرصوا على الرعاية والاهتمام الكاملين.

نقل الشاب إلى سطح السفينة

وبعد ذلك تم نقل الشاب من القارب إلى سطح سفينة “الدرعية” ليستقبله طاقم السفينة ويقدموا الرعاية الخاصة له ولعائلته مع بقية الرعايا الذين تم إجلاؤهم.

كما يظهر الڤيديو لحظات وصول الشاب وأسرته الى قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة، حيث تمت عملية الإجلاء بنجاح.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية إنه تنفيذا لأمر القيادة، جرى إجلاء 1687 شخصا من السودان من بينهم 13 مواطنا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصا من بينهم 114 مواطنا و 2034 شخصا ينتمون لـ 62 جنسية

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شكر المملكة

وفي سياق متصل، وجه السفير البريطاني لدى المملكة الشكر لقيادة البلاد على إجلاء أكثر من 50 بريطانيا من السودان.

كما قال السفير الياباني: ” نشكر المملكة على إجلاء 60 يابانيا من السودان”، حسب “الإخبارية”.

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