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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 5.8 مليار ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 5.8 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 5.8 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 5.8 مليار ريال
٠٤:٣٠:٠٧ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11286 نقطة (- 22 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو ومصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 36.05 ريال، و76.10 ريال، على التوالي.

هبوط سهم سابك

كما هبط سهم سابك للمغذيات، بأكثر من 1 % عند 131.80 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2023 إلى 981 مليون ريال وبنسبة 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم لوبريف، عند 114.80 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

سهم السعودي للاستثمار

في المقابل، صعد سهم السعودي للاستثمار، بنسبة 3 % عند 16.92 ريال، عقب إعلان النتاج المالية للربع الأول 2023.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 % عند 41.25 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.5 مليون سهم.

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