أبرزها دعم ذوي الإعاقة.. قرارات مهمة لمجلس الشورى في اجتماعه اليوم

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عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية التاسعة والعشرون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

مجلس الشورى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ومكتب الضرائب في كومنولث أستراليا في مجال إدارة الضرائب.

إعداد خطة إستراتيجية للابتعاث

وأكد أنه على المركز إعداد خطة إستراتيجية للابتعاث بالتنسيق مع وزارة التعليم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, لتوفير الكفاءات البشرية المطلوبة.

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وشدد على المركز ضرورة مراجعة هيكله التنظيمي وتحديد مسميات الإدارات بما يتناسب مع مهامها وأعمالها ومستواها التنظيمي , وربط وحدة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول بالمركز.

التقرير السنوي لمركز الصحة النفسية

وأصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1443/ 1444هـ .

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وتساءل عضو الشورى د.عبدالله السلامة عن مدى جاهزية الهيئة لمواكبة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينتي رأس الخير وجازان للصناعات التحويلية.

زيادة الرقابة على الالتزام البيئي

وطالب بزيادة الرقابة على الالتزام البيئي ومعالجة الازدواجية بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والهيئة.

كما طالب عضو الشورى د.عاصم مدخلي بزيادة مساهمة الهيئة في تنمية القدرات البشرية للمجتمعات السكانية القريبة من المواقع والمدن الصناعية التي تشرف على إدارتها الهيئة وفق الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لتلك المدن.

التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل

كما ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1443/ 1444هـ .

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وطالب الشورى، بتمكين الهيئة من العمل على تفعيل تنظيمها ، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية تمثيلها للمملكة في المحافل الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالإعاقة.

التقرير السنوي لهيئة رعاية ذوي الإعاقة

وأصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1443/ 1444هـ .

وطالب بدعم جهود الهيئة في سبيل الحصول على البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعات المختلفة.

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