في شهر.. قوات الاحتلال تعتقل 766 فلسطينيًا داخل مدينة القدس

تواصل – واس:

وثق تقرير فلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 766 فلسطيني ًا ، في مدينة القدس المحتلة الشهر الماضي، بينهم 619 حالة اعتقال، خلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى.

اعتقال 128 فتى و20 سيدة

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، في تقريره الشهري أن من بين المعتقلين 128 فتى و20 سيدة.

كما أبعدت قوات الاحتلال في الشهر ذاته 622 فلسطينياً عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس.

عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى

وبين أن آلاف المستوطنين نفذوا عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى، خاصة خلال الشهر الماضي، وتوثيق استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فيما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

جولات استفزازية و طقوس تلمودية

ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول “الهيكل” المزعوم.

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وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

تشييع الشهيد جبريل اللدعة في أريحا

يأتي هذا في وقت شيع فيه أبناء محافظة أريحا والأغوار، جثمان الشهيد جبريل اللدعة إلى مثواه الأخير في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وانطلق موكب جنازة الشهيد من مستشفى أريحا الحكومي برفقه عدد من أهالي أريحا والمخيم، في موكب جنازئي كبير إلى مسجد المخيم للصلاة عليه ولمواراته الثرى.

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