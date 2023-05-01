أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بطلب من المملكة، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها قررت عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان.

أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب “428.8” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و”128″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، وذلك خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م.

بتوجيهات وزارة التعليم، أعلنت مؤسسة موهبة،بدء التسجيل في برنامج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن انتهاء المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآ.

تواصل الهيئة العامة للعقار تصحيح وتنظيم أوضاع ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية باستخراج التراخيص بدون مقابل مالي وبدون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي، وذلك قبل انتهاء المدة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 18 يوليو 2023م.

حذر الأمن العام من عدم ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 1444/10/16هـ.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار البالغة التي خلّفتها السيول والأمطار ببعض المباني والطرقات في عسير.

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المطلقة عند زواجها مجددًا لاستمرار حصولها على الدعم، هي أبنائها.

بدأت قبل ساعات إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين من نظام التأمينات بالمملكة. فيما يتساءل البعض عن عدم سبب نزول الراتب، وهو ما ردت عليه خدمة العناية بالعملاء”.

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