الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدعوة من المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في السودان
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أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر

أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر

أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر
٠٧:٠٤:٥٣ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بطلب من المملكة.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن السودان

بطلب من المملكة، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها قررت عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان.

عملية أمنية مشتركة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في هذه المنطقة

أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب “428.8” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و”128″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

عاجل.. التعليم تعلن موعد انطلاق هذه الاختبارات المهمة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، وذلك خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م.

 

بشرى سارة من “التعليم” حول الفصول المخصصة للموهوبين بالمدارس

بتوجيهات وزارة التعليم، أعلنت مؤسسة موهبة،بدء التسجيل في برنامج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

التعليم - مبنى وزارة التعليم

النقل تُعلن انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن انتهاء المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآ.

3 أشهر على نهاية المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية

تواصل الهيئة العامة للعقار تصحيح وتنظيم أوضاع ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية باستخراج التراخيص بدون مقابل مالي وبدون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي، وذلك قبل انتهاء المدة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 18 يوليو 2023م.

تحذير من “الأمن العام” بشأن السلاح غير المرخص

حذر الأمن العام من عدم ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 1444/10/16هـ.

بالغة.. شاهد الأضرار التي خلّفتها السيول في منطقة عسير

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار البالغة التي خلّفتها السيول والأمطار ببعض المباني والطرقات في عسير.

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن المطلقة وأبنائها عند الزواج مجددًا

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المطلقة عند زواجها مجددًا لاستمرار حصولها على الدعم، هي أبنائها.

توضيح عاجل من التأمينات لمن لم يتم إيداع الرواتب في حساباتهم

بدأت قبل ساعات إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين من نظام التأمينات بالمملكة. فيما يتساءل البعض عن عدم سبب نزول الراتب، وهو ما ردت عليه خدمة العناية بالعملاء”.

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