النفط يتراجع لليوم الثاني.. و”برنت” أقل من 80 دولارا للبرميل

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واصلت أسعار النفط، تراجعها اليوم الاثنين، وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة.

والعاملان السابقان كافيان للتغطية على أي دعم لأسعار النفط من تخفيضات الإنتاج الجديدة لـ”أوبك+” التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 56 سنتا أو 0.7% إلى 79.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا أو 0.8% إلى 76.15 دولار.

الإنفاق على السلع

يأتي ذلك فيما استقر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في مارس إذ وازن انخفاض الإنفاق على السلع الزيادة في الإنفاق على الخدمات، ولكن استمرار الضغوط التضخمية الأساسية بقوة يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة أخرى هذا الأسبوع.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 475 نقطة أساس إجمالا منذ مارس من العام الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75% و5%.

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