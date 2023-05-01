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بشرى سارة من “التعليم” حول الفصول المخصصة للموهوبين بالمدارس

بشرى سارة من “التعليم” حول الفصول المخصصة للموهوبين بالمدارس

بشرى سارة من “التعليم” حول الفصول المخصصة للموهوبين بالمدارس
٠٢:٥٥:٠٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بتوجيهات وزارة التعليم، أعلنت مؤسسة موهبة،بدء التسجيل في برنامج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

* المؤهلون للبرنامج

وأوضحت أن المؤهلين للبرنامج هم:

– طلبة الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

– الحاصلون على الدرجة المطلوبة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

شروط التسجيل:

1- أن يكون الطالبـ/ـة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2 – أن يكون الطالبـ/ـة محققًا لدرجة التأهيل المعتمدة للبرنامج في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة للعام 2023 ​ضمن الصفوف المستهدفة.

1550 درجة فأعلى  طلبة الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي

1530 درجة فأعلى  طلبة الصف السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط

1540 درجة فأعلى  طلبة الصف الثالث متوسط والأول الثانوي

3 – أن يكون الطالب/ ـة منتظمًا في العام الدراسي الجاري ومن ضمن الفئة المستهدفة.

4 –  أن يقوم الطالب/ ـة بتعبئة نموذج طلب المشاركة من خلال نظام التسجيل.

5 –  أن يكون الطالب/ ـة مقيمًا في مدينة انعقاد البرنامج و تكون مدينة مدرسة الطالب السابقة هي إحدى المدن التي ينفذ فيها البرنامج.

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6- أن يقوم الطالب/ ـة بالتسجيل خلال الوقت المحدد حيث يمنح ولي الأمر أسبوعًا واحدًا فقط بعد إعلان نتائج القبول المبدئي.

وذلك  لاستكمال إجراءات التسجيل في المدرسة، وإلا فسوف يتم اعتبار الطالبـ/ـ ة معتذرًا عن البرنامج.

7- التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بولي الأمر على بوابة موهبة “رقم الهاتف ، البريد الإلكتروني”؛ لأهمية ذلك في إتمام إجراءات التسجيل.

سياسات القبول:

1- أن يكون الطالب/ـة محققًا لدرجة التأهيل المعتمدة للبرنامج في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة للعام 2023 ​ضمن الصفوف المستهدفة.

2- أن يكون الطالب/ـة منتظمًا في العام الدراسي الجاري ومن ضمن الفئة المستهدفة.

3 –  ألا يكون الطالب/ـة مسجلاً في برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات​.

* ملاحظة هامة:

يحق للطالبـ/ ـة المرشح الالتحاق بأحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس:

​برنامج فصول موهبة أوببرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات​ ولا يجوز الجمع بين البرنامجين. ​​

وللإجابة عن استفساراتكم والحصول على مزيد من الدعم حول البرنامج يمكنكم الاستفادة من خدمة الرد الآلي على برنامج التليجرام 

* ينتهي التسجيل في البرنامج في 1 مايو 2023

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الفصول المخصصة للموهوبين برنامج مقياس موهبة موهبة القدرات العقلية وزارة التعليم

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