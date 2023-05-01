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إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر مخبأة بطريقة لا تخطر على بال
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إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر مخبأة بطريقة لا تخطر على بال

إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر مخبأة بطريقة لا تخطر على بال

إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر مخبأة بطريقة لا تخطر على بال
٠٣:٠٦:٣٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 5,280,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

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مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء

وأوضح أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة.

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القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة

وأضاف أنه بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة.

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القبض على 6 أشخاص مع المضبوطات

ةبين أن المقبوض عليهم وهم 6 أشخاص، 3 مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن.

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

وأكد أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأن الأجهزة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها المرصاد.

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