خبير طقس يكشف درجة الحرارة المتوقعة على الرياض في مايو

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، عن درجة الحرارة المتوقعة على منطقة الرياض خلال شهر مايو.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، عادة متوسط درجة الحرارة العظمى “الظهر” يتراوح بين 36-41 درجة مئوية.

وأضاف أنه نادر ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى “قُبيل الفجر”، يتراوح بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م .

ما زال النهار يأخذ من الليل

ونوه إلى أن أجواء المملكة دخلت السبت، طالع الرشا وهو نجم نير في برج الحوت، وهو نجم يمان وعدد أيامه 13 يومًا، وأنه ما زال النهار يأخذ من الليل بمعدل دقيقة و 14 ثانية يوميًا.

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بقي في موسم الأمطار شهر مايو “عدا القطاع الجنوب الغربي من المملكة”، وهذا لا يعني خلو شهر يونيو من حالات قليلة ونادرة “قد” تقع أحيانًا.

العظمى 40.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وأعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في الأحساء، و38 درجة في مكة المكرمة وشرورة والخرج.

أمطار ورياح وسيول على مكة وعسير

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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