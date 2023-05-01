عاجل.. التعليم تعلن موعد انطلاق هذه الاختبارات المهمة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، وذلك خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م.

وتستهدف الاختبارات ما يلي:

1- قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسينه.

2- تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.

3- قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها.

ومن المقرر أن تطبق هذه الاختبارات التي تعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس “نافس”، بالتعاون مع وزارة التعليم على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق المملكة كافة ويتم تطبيق الاختبارات داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

مجالات التعلم

وتم إعداد الاختبارات وفْق أطُرٍ مرجعيَّةٍ مُعْتمَدةٍ في مجالات التعلّم للمواد الرئيسة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتطبق على طلبة صفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط.

و تعَدُّ هذه الاختبارات أحد المتطلَّبات الرئيسة لتحسين وتجويد التعليم؛ وترتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية ثلاث مراحل تعليمية وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة.

جودة التعليم المدرسي

ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وعناصر منظومة التعليم العام كافة.

وتعدُ الاختبارات وفقًا لنواتج التعلّم المشتقّة من المعايير الوطنية لمناهج التعليم، والمعايير الدولية لهذه المواد، مع مراعاة معايير اختبارات الدراسات الدولية المختلفة.

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