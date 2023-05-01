عملية أمنية مشتركة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في هذه المنطقة

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أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب “428.8” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و”128″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

الأشخاص المضبوطين

وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على 6 متهمين وهم:

1- 3 مقيمين من الجنسية اليمنية.

2- مقيمان من الجنسية المصرية ومواطن.

وتم ضبط بحوزتهم مبلغ (470,950) ريالًا وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

منفذ البطحاء

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 4.152.000 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة من خلال منفذ البطحاء، عبارة عن “أفران تُستخدم للتحميص” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة.

الإجراءات الجمركية

وأضافت أنه عند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل “تجاويف الأفران”.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

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