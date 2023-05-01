توضيح مهم من حساب المواطن بشأن المطلقة وأبنائها عند الزواج مجددًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المطلقة عند زواجها مجددًا لاستمرار حصولها على الدعم، هي أبنائها.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين من امرأة مطلقة تقول إن لديها طفلة مسجلة بحساب المواطن، وهي تستعد حاليًا للزواج مجددًا، وتسأل عن موقفها في تلك الحالة؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى “زوج الأم” بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان)”.

https://twitter.com/Citizen_care/status/1652957164900691969?s=20

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توضيح جديد من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو

تساؤلات بشأن الدفعة 66

ومع اقتراب موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، كشف “حساب المواطن” عن موقف من انطبقت عليهم شروط الأهلية، ومن ظهرت لديهم عند الاعتراض عبارة “الحالة منتهية”.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين ظهرت له رسالة “مؤهل” بعد إعادة تقديم الطلب، أفادت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر” مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

وفي إفادة منفصلة، أوضحت أن “حالة الاعتراض “منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقه على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ابريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

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تنويه مهم.. كل ما تريد معرفته عن دفعة مايو من “حساب المواطن”

صرف دفعة مايو

ونوه حساب المواطن إلى أن الدفعة 66 لم يتم إيداعها بعد في حسابات المستفيدين، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدورها في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ظهور عبارة “غير مستحق لتجاوزك الحد” عند الاستعلام عن الأهلية، علمًا بأن راتبه تقاعدي ولادخل آخر له؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ “16-4-2023” وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو””.

دفعة شهر مايو

وكشف حساب المواطن في تنويه سابق عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.