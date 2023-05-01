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تراجع موجودات “ساما” في مارس بنحو 33.4 مليار ريال
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تراجع موجودات “ساما” في مارس بنحو 33.4 مليار ريال

تراجع موجودات “ساما” في مارس بنحو 33.4 مليار ريال

تراجع موجودات “ساما” في مارس بنحو 33.4 مليار ريال
٠١:٤٨:٢٦ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما اليوم، عن انخفاض موجودات المركزي بنحو 33.4 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2022.

وتراجعت الموجودات خلال شهر مارس 2023 إلى نحو 1851.6 مليار ريال، وبقيمة 71.42 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير 2023.

كما تراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 56 % من إجمالي موجوداته، بنسبة تخطت 8 % لتصل إلى قرابة 1029.3 مليار ريال، بنهاية شهر مارس الماضي.

وفي نوفمبر 2022، ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي  إلى نحو 1997.6 مليار ريال وبقيمة 20.44 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما” ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 104.59 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

موجودات البنك المركزي 

وأضافت النشرة أن موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” بلغت في أكتوبر  1.977.19 وفي سبتمبر 1.990.97 وفي أغسطس 1.998.96 وفي يوليو 2.005.58 وفي يونيو 1.986.11.

في الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات البنك المركزي في “أوراق مالية بالخارج”، والتي تمثّل نحو 58% من إجمالي موجوداته، بنسبة طفيفة لتصل إلى نحو 1141.78 مليار ريال، بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

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البنك المركزي المركزي المملكة ساما موجودات البنك المركزي

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