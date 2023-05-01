ضبط 5 مواطنين بالحدود الشمالية.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم
تواصل – فريق التحرير:
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 5 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم أقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
تهريب المخدرات
وأضافت المديرية: “للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة”.
وحددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ. ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.
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25 مادة مخدرة
01 حبوب الامفتامين
02 حبوب اليابا
03 الحشيش
04 الهيروين
05 الكوكايين
06 الشبو (الكريستال)
07 الماريجوانا
08 الأفيون
12 عقار النيترازيبام
ALODORM – NITRAZEPAM- DUMOLID – MOGADON
13 عقار البرومازيبام
LEXOTAN – LEXOTANIL
14 عقار الكودائين
TYLENOL – PANADEINE – PARAMOL
15 عقار المورفين
MSCONTIN – ORAMORPH
16 عقار الميثايل فينيل اسيتات
RITALINE
17 الكلونازيبام
KLONOPIN – REVOTRIL
18 الكلوردايبوكسايد
BRALIX – POXDIUM – LIBRAX
19 مودافينيل
BRAVAMAX – PROVIGAL
20 ميدازولام
HIKMA MIDAZOLAM – DOMICUM – MIDAZOLAM HAMELN
21 كيتامين واسمه التجاري
TEKAM
22 فينوباربيتال
PHENOBARBITAL – EPILAN
23 بينزهيكسول
AKISOL – BENZHEXOL
24 عقار بريقابالين
25ZEGA – NERVAX – LYRICA – PREGADEX – LYRICA – PREGADEX – LYRGABA – NEUROGAB
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مخاطر الشبو
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة، “نبراس” حذرت من خطر المخدرات عمومًا ومخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.
وقالت إنها “تتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.
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