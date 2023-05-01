بـ 5 مرتكزات.. مؤسسة التدريب التقني تطلق مسابقة “رُسل السلام للتميز الكشفي”

تواصل – واس:

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة، مسابقة “رُسل السلام للتميز الكشفي التقني.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تنظم المسابقة في منطقة نجران خلال الفترة من 24 – 28 شوال 1444هـ الموافق 14 – 18 مايو 2023م.

المسابقة تنطلق بمشاركة أكثر من 200 جوال

وأضافت أن المسابقة تنطلق بمشاركة أكثر من 200 جوال، من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن أهداف وإستراتيجية المؤسسة في:

1 – تعزيز التفاعل الإيجابي.

2 – تنمية مهارات العمل الكشفي.

3 – اكتشاف مواهب وقدرات المتدربين والمتدربات.

4 – تحقيق لرؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي وتشجيع وتجويد العمل الكشفي الوطني.

وبينت أن هذه المسابقة تأتي ضمن البرامج المركزية للإدارة العامة للأنشطة لعام 2023م،

التي تحظى بدعم من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

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وكشفت أن هذه المسابقة التي ترعاها ويشارك في إطلاقها صندوق المتدربين تهدف إلى تنمية الشخصية المتكاملة لجوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وذلك بتعزيز مهارات التفاعل والمشاركة الإيجابية لدى المتدربين والمتدربات، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتحقيق الجودة في العمل الكشفي وتبادل الخبرات بينهم.

المسابقة تعتمدعلى 5 مرتكزات أساسية

وأفادت أن المسابقة ترتكز على 5 مرتكزات أساسية هي:

المرتكز الأول هو الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 “مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح”.

الثاني ينطلق من المبادئ الكشفية “القيام بالواجب نحو الله – نحو الذات – نحو الآخرين”.

الثالث هو تفعيل الطريقة الكشفية.

الرابع يعتمد على التعلم القائم على المشروعات.

المرتكز الخامس هو إنتاج 39 مبادرة مجتمعية تشمل المنشآت التدريبية أو المجتمع المحلي.

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المسابقة تتكون من 4 فروع

وأشارت إلى أن المسابقة تتكون من 4 فروع تستمد تقسيماتها من رؤية المملكة 2030، في إيجاد وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث جرى بناء فروع المسابقة كالتالي:

الفرع الأول هو “وطن طموح” يشتمل على مسابقات ومبادرات في المسؤولية المجتمعية والأمن السيبراني والشفافية.

الثاني هو “اقتصاد مزدهر” يشتمل على التدريب التقني والمهني، والعمل الحر، والسياحة المحلية.

الثالث “مجتمع حيوي” سيتكون من صلة الأرحام ، والرياضة، والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي.

الفرع الرابع والأخير يشتمل على المهارات والفنون الكشفية مثل التخييم، وأعمال الريادة، وحفلات السمر، والملاحة البرية.