بالفيديو .. كيف تتخلص من وزنك بأكل الوجبات السريعة؟

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كشف اختصاصي التغذية العلاجية، فراس الحربي، عن إمكانية التخلص من الوزن الزائد من خلال أكل الوجبات السريعة.

وقال الحربي لبرنامج “الراصد” على فضائية “الإخبارية، إن التخلص من الوزن “يعتمد اعتمادًا كليًا على مجموع السعرات خلال اليوم”.

الوجبات السريعة عالية السعرات

وأضاف: “في المجمل، الوجبات السريعة عالية السعرات، لكن حتى لو كان عدد الوجبات قليلاً، يمكن أن يكون عدد السعرات كبيرًا خلال اليوم، لكن يمكن أن ننقص وزننا ونحن نأكل وجبات سريعة”.

وأوضح الحربي، أن الوجبات السريعة يمكن أن تخفض الوزن طالما كانت سعراتك أقل من الاحتياج الفعلي.

وضرب مثلاً بـ “أحد الأشخاص يمكن أن يستهلك وجبة سريعة واحدة خلال اليوم، تجعله يؤدي نشاطاته خلال اليوم بكل أريحية. نهاية اليوم كمية السعرات التي استهلكها تكون أقل من احتياجه، فالنتيجة إما ثبات أو خسارة في الوزن”.

“لكن هناك شخص آخر يمكن أن يتناول وجبتين سريعتين في اليوم، قد تفوق احتياجه الفعلي بكمية ليست بسيطة وتسبب زيادة في الوزن”، وفق قول الحربي.

فيديو | اختصاصي التغذية العلاجية فراس الحربي: تستطيع أن تخفض وزنك من خلال أكل الوجبات السريعة#الراصد pic.twitter.com/f8e84CVQcE — الراصد (@alraasd) April 30, 2023

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