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بالغة.. شاهد الأضرار التي خلّفتها السيول في منطقة عسير
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بالغة.. شاهد الأضرار التي خلّفتها السيول في منطقة عسير

بالغة.. شاهد الأضرار التي خلّفتها السيول في منطقة عسير

بالغة.. شاهد الأضرار التي خلّفتها السيول في منطقة عسير
٠١:١٥:٢٨ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على عسير وجنوب المملكة، جرت السيول القوية والتي جرفت أمامها كل شيء وخلفت بعض الأضرار.

حجم الأضرار البالغة التي خلّفتها السيول

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار البالغة التي خلّفتها السيول والأمطار ببعض المباني والطرقات في عسير.

تنبيه متقدم من الأرصاد بأمطار وسيول بعسير

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

رياح نشطة وسيول على هذه المحافظات

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجريانًا للسيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

السيول تجرف شاحنة بنزين ضخمة في محايل

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، تدفقت السيول بقوة حتى جرفت شاحنة ضخمة تنقل البنزين وأخذتها بعيدًا وكأنها ريشة في الهواء.

أمطار ورياح وسيول على مكة وعسير

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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