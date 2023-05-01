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أودى بحياة 6 أشخاص.. الفيل القاتل يسقط أخيرًا

أودى بحياة 6 أشخاص.. الفيل القاتل يسقط أخيرًا

أودى بحياة 6 أشخاص.. الفيل القاتل يسقط أخيرًا
١٢:٥٢:١٠ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

سقط فيل برّي محب للأرز تسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل، في يد مسؤولي غابات بالهند، بعد استهدافه بطلقات مهدئة للإمساك به.

وعرف الفيل المسمى “أريكومبان” باقتحامه متاجر الأرز والحبوب في ولاية كيرالا في جنوبي الهند.

وأوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”، أن فريقًا مؤلفًا من 150 مسؤول غابات أمسك، السبت، بالفيل الذي قاوم عملية “القبض عليه” حتى بعد إصابته بخمس طلقات مهدئة.

وبعد الإمساك به، رُبطت ساقاه وغطّيت عيناه بقطعة قماش، ثم دفع بواسطة 4 أفيال كومكي، وهي أفيال مدربة تستخدم للقبض على أفيال أخرى، إلى داخل شاحنة، ثم زوّد بطوق يعمل بنظام تحديد المواقع “جي بي إس”، ونقل إلى محمية.

محاولات متكررة للإيقاع به

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤولون الإمساك بالفيل الذي يعتقد أنه يبلغ 30 عامًا، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

فقد أطلق على “أريكومبان” طلقات مهدئة في العام 2017 لكنه تمكن من الفرار.

والشهر الماضي، أقام المسؤولون متجرًا وهميًا للأرز والحبوب لجذب الفيل، لكن المحكمة أوقفت هذه الخطة، وفق الصحيفة.

ووفقا للحكومة، تعد الهند موطنًا لأكثر من 60% من الأفيال الآسيوية البرية.

وبحسب آخر تعداد للفيلة في العام 2017، بلغ عدد الأفيال في الهند 29,964.

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الكلمات الدلالية:
الفيل أريكومبان غابات الهند فيل برّي متاجر الأرز والحبوب ولاية كيرالا جنوبي الهند

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