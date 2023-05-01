تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المُناولة في الموانئ التابعة لها خلال الربع الأول لعام 2023.

الموانئ تحقق ارتفاعًا بنسبة 17.57%

وأوضحت أنها حققت ارتفاعًا بنسبة 17.57% لتصل إلى 2,011,162 حاوية قياسية،

مقارنة بـ1,710,608 حاوية قياسية في الربع المقابل من عام 2022م.

رفع مستوى الأداء التشغيلي

وذلك على إثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بتصميم حلولٍ ونماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة،

تُسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل

وكذلك لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات؛

تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

زيادة أعداد الحــاويات الصادرة

وكشفت أن أعداد الحــاويات الصادرة خلال الربع الأول لعام 2023م، شهدت زيادة نسبتها 16.08%،

لتصل إلى 559,829 حاوية مقارنة بـ 513,273 حاوية في الربع المقابل لعام 2022م.

ارتفاع أعداد الحاويات الواردة

كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43% مسجلة 637,277 حاوية مقارنة بـ520,509 حاوية في الفترة المماثلة لعام 2022م.

اقرأ أيضًا:

طوارئ وإغلاق الموانئ ووقف حركة الطيران.. ماذا يحدث في دولة الاحتلال؟

وبينت أن حاويات المسافنة، شهدت زيادة نسبتها 14.96% و778,056 حاوية مقارنة بـ 676,826 حاوية في الربع الأول لعام 2022م.

تقنيات حديثة بمواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد

وذلك نتيجة لتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد،

وكذلك عقد شراكات إستراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

زيادة في إجمالي الطنيات المناولة

وسجلت الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2023 زيادة في إجمالي الطنيات المناولة لتصل إلى 75,552,598 طنًا،

وارتفاع 4.11% مقارنة 72,570,201 طنًا في نفس الفترة من عام 2022م.

اقرأ أيضًا:

إنجاز جديد.. “موانئ” تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة في نسختها الـ 16

وحققت البضائع العامة 1,597,014 طنًا، والسائبة الصلبة 12,503,063 طنًا، والسائبة السائلة 39,822,296 طنًا.

زيادة طنيات المواد الغذائية

وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال الربع الأول لعام 2023 زيادة نسبتها 14.97%،

لتصل إلى 5,785,004 أطنان مقارنة بـ5,031,957 طنًا في الربع الأول لعام 2022م.

وشهدت الموانئ تفريغ 1,347,949 رأس ماشية بزيادة 300.48% مقارنة بـ336,581 رأس ماشية في الربع المقابل لعام 2022م.

اقرأ أيضًا:

شرقًا وغربًا.. ;موانئ” تُعلن ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 6 موانئ عالمية

وفي ذات السياق؛ سجل الربع الأول من العام استيراد 258,051 سيارة بزيادة 35.52% عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190,422 سيارة.

وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 11.48% لتصل إلى 2,855 سفينة مقابل 2,561 سفينة في عام 2022.

واستقبلت 304,610 ركاب بزيادة 34.29% عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226,838 راكبًا.

زيادة خدمات الشحن البحري

يُذكر أن “موانئ” تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري.

اقرأ أيضًا:

;موانئ”: إضافة خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ6 موانئ عالمية

وأُضيف في الفترة بين عامي “2020 – 2023” نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قبل كبرى خطوط الشحن العالمية.

المملكة تحقق أعلى تقدم إقليمي في الملاحة البحرية

وأسهم ذلك في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية،

الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحصولها على “71.33” نقطة حاليًا.