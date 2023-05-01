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أخبار السعودية.. صرف “ساند” وتمويل نقدي من “سلفة” ووظائف براتب 9 آلاف ريال وتنبيه “الزكاة”

أخبار السعودية.. صرف “ساند” وتمويل نقدي من “سلفة” ووظائف براتب 9 آلاف ريال وتنبيه “الزكاة”

أخبار السعودية.. صرف “ساند” وتمويل نقدي من “سلفة” ووظائف براتب 9 آلاف ريال وتنبيه “الزكاة”
١٢:٠٢:٤٣ م، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

وصول سفينة أمريكية إلى جدة قادمة من السودان

وصلت صباح اليوم الإثنين إلى ميناء جدة سفينة أمريكية قادمة من السودان، تحمل على متنها 308 من رعايا 12 دولة.

“الزكاة والضريبة” تكشف مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو

كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين الأول من مايو، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو.

توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف راتب ساند

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم صرف دعم “ساند” للمتعطلين عن العمل.

بيان مهم من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن توقف العمل بالسفارة غدًا الخميس والجمعة.

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل “عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين”، عن حاجتها لشغل وظائف على “نظام العقود”.

تحذير عاجل من الزكاة والضريبة.. لا تدفعوا أي مبالغ قبل القيام بهذا الأمر

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رسالة وصلته من إحدى الحسابات، وما إذا كان لها علاقة بالهيئة أم لا.

خطوة بخطوة.. تفاصيل الحصول على تمويل نقدي من “سلفة

تعتبر سلفة أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي، تقدم التمويل الاستهلاكي المصغر للمواطنين.

تنبيه عاجل من التأمينات حول إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين.

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