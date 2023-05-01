تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

وصلت صباح اليوم الإثنين إلى ميناء جدة سفينة أمريكية قادمة من السودان، تحمل على متنها 308 من رعايا 12 دولة.

كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين الأول من مايو، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم صرف دعم “ساند” للمتعطلين عن العمل.

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن توقف العمل بالسفارة غدًا الخميس والجمعة.

أعلنت جامعة الملك فيصل “عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين”، عن حاجتها لشغل وظائف على “نظام العقود”.

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رسالة وصلته من إحدى الحسابات، وما إذا كان لها علاقة بالهيئة أم لا.

تعتبر سلفة أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي، تقدم التمويل الاستهلاكي المصغر للمواطنين.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين.

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