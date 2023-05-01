راتب يصل لـ 9 آلاف ريال.. بدء التقديم في برنامج تصنيع المعادن المنتهي بالتوظيف
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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن بدء التقديم في برنامج تصنيع وتشكيل المعادن تدريب منتهي بالتوظيف براتب يبدأ من 9000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* الشروط:
1 – حاصل على شهادة ميكانيكية لمدة عام أو أكثر.
2 – حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
3 – شهادات اللغة الإنجليزية (ستیب، ايلتس، إلخ ..).
4 – شهادة خبرة (سنة واحدة أو أكثر).
* مزايا البرنامج:
1 – تأمين طبي.
2 – مكافأة شهرية مجزية
3 – شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.
4 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
* التفاصيل:
برنامج مدته 6 أشهر في تخصص الميكانيكا مصمم لخريجيين تخصص الميكانيكا لمن لديهم خبرة في هذا المجال سنة فأكثر.
مكان التدريب : المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء.
كان العمل : رأس الخير.
نوع البرنامج : مهني.
المكافأه الشهرية خلال فترة التدريب بقيمة 4000 ريال.
الراتب بعد التخرج من البرنامج يبدأ من 9000 ريال.
* طريقة التقديم:
أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن عبر النموذج الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
المصدر – (اضغط هنا).
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