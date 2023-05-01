راتب يصل لـ 9 آلاف ريال.. بدء التقديم في برنامج تصنيع المعادن المنتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن بدء التقديم في برنامج تصنيع وتشكيل المعادن تدريب منتهي بالتوظيف براتب يبدأ من 9000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الشروط:

1 – حاصل على شهادة ميكانيكية لمدة عام أو أكثر.

2 – حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

3 – شهادات اللغة الإنجليزية (ستیب، ايلتس، إلخ ..).

4 – شهادة خبرة (سنة واحدة أو أكثر).

* مزايا البرنامج:

1 – تأمين طبي.

2 – مكافأة شهرية مجزية

3 – شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.

4 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

* التفاصيل:

برنامج مدته 6 أشهر في تخصص الميكانيكا مصمم لخريجيين تخصص الميكانيكا لمن لديهم خبرة في هذا المجال سنة فأكثر.

مكان التدريب : المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء.

كان العمل : رأس الخير.

نوع البرنامج : مهني.

المكافأه الشهرية خلال فترة التدريب بقيمة 4000 ريال.

الراتب بعد التخرج من البرنامج يبدأ من 9000 ريال.

* طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن عبر النموذج الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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