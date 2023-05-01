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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات
١١:١٩:٠١ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.92 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.02 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.06 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.20 ، وعيار 14 بـ 139.37 ، وعيار 12 سجل 119.46 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7431 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1673 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238,924 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 240.19 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 220.18 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 210.17 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.15 ، وعيار 14 بـ 140.11 ، وعيار 12 سجل 120.10 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7470 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1681 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 240.192 ريالاً.

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