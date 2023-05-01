على متنها 308 أشخاص من 12دولة.. وصول سفينة أمريكية إلى جدة قادمة من السودان

تواصل – فريق التحرير:

وصلت صباح اليوم الإثنين إلى ميناء جدة سفينة أمريكية قادمة من السودان، تحمل على متنها 308 من رعايا 12 دولة.

يأتي ذلك في إطار عمليات الإجلاء المتواصلة للمواطنين والرعايا الأجانب من السودان في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع منذ أسبوعين.

وأظهرت لقطات مباشرة لفضائية “الإخبارية”، لحظة وصول السفينة الأمريكية إلى ميناء جدة، والذي استقبل حتى الآن أكثر من خمسة آلاف شخص، غالبيتهم العظمى على متن سفن إجلاء سعودية.

وحتى أمس الأحد، وصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا (184 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 جنسية).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

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