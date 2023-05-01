العظمى 40.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في الأحساء، و38 درجة في مكة المكرمة وشرورة والخرج.

وسجل 36 درجة في الرياض ووادي الدواسر والدمام، و35 درجة في الدهناء والصمان، و34 درجة في المدينة المنورة وجدة وجازان وحفر الباطن.

كما سجل 33 في الدوادمي وبريدة وينبع، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 21 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات 10 درجات مئوية.

تبوك وأبها والباحة 14 درجة مئوية.

الطائف وعرعر وسكاكا 15 درجة مئوية.

العلا 16 درجة والدوادمي وبريدة 17 درجة.

أمطار ورياح وسيول على مكة وعسير

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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