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ارتفع 6%.. إنفاق قياسي للمستهلكين في المملكة عند 120.6 مليار ريال خلال مارس
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ارتفع 6%.. إنفاق قياسي للمستهلكين في المملكة عند 120.6 مليار ريال خلال مارس

ارتفع 6%.. إنفاق قياسي للمستهلكين في المملكة عند 120.6 مليار ريال خلال مارس

ارتفع 6%.. إنفاق قياسي للمستهلكين في المملكة عند 120.6 مليار ريال خلال مارس
١٠:٤٩:٣٦ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر مارس بنسبة 6 ٪ بوصوله إلى 120.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 113.8 مليار خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2022، وبفارق 6.8 مليار ريال.

وبلغ إنفاق المستهلكين في المملكة مستوى قياسي مع نمو المبيعات عبر نقاط البيع بشكل رئيس في العاصمة الرياض ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التجارة الإلكترونية

وشكل الإنفاق من خلال التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نحو 11.2 في المائة من الإجمالي خلال شهر مارس، بواقع 13.5 مليار ريال. ويعد الإنفاق الشهري الأعلى بحسب البيانات المتوفرة.

كما نمت مبيعات نقاط البيع خلال مارس الماضي بنحو 8.7 في المائة على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسيا عند 55.41 مليار ريال، في حين تراجعت السحوبات النقدية 2.1 في المائة إلى 51.7 مليار ريال.

ومقارنة بشهر فبراير الماضي، فقد نما الإنفاق بنحو 23.3 في المائة وبقيمة 22.8 مليار ريال، حيث كان الإنفاق حينها عند 97.85 مليار ريال.

وسجلت الرياض، التي نموا في المبيعات بواقع 12.9 في المائة، لتصل إلى 17.8 مليار ريال.

في الوقت نفسه، نما الإنفاق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بنحو 32 في المائة و15 في المائة على التوالي خلال مارس الماضي.

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