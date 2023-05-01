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توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف راتب ساند

توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف راتب ساند

توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف راتب ساند
١١:١٣:٤٨ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم صرف دعم “ساند” للمتعطلين عن العمل.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول متى ينزل راتب ساند؟’، بأنه “يتم صرف المعاشات يوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي أنظمة التأمينات، يرجى الإنتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا”.

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نظام ساند

-يقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

-ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

-ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

-ويسهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

-وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

-وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتبارًا من 1435/11/1 هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل)•

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

– رقم الهوية الوطنية.

– اسم البنك ورقم الآيبان.

– العنوان وبيانات الاتصال.

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