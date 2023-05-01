5 تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي تقيك من أمراض القلب

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تعتبر أمراض القلب السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص سنويًا.

وهناك مجموع من العوامل والأسباب التي تسهم في حدوث أمراض القلب، والتي تشمل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

وأوضحت الدكتورة شيرين قسام، خبيرة الصحة النباتية في المملكة المتحدة، أن “هناك عددًا من الأطعمة التي تساعد في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب”.

وتابعت: “ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا التركيز على جودة نمط النظام الغذائي الشامل الذي يهدف إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية”.

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وكشفت قسام عن خمسة أطعمة يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في الوقاية من أمراض اللقب، بحسب صحيفة “إكسبريس”، وتشمل:

-الحبوب الكاملة

قالت قسام: “إذا كنت سأشير إلى الأطعمة أو المشروبات الفردية التي تستحق التركيز عليها في نظام غذائي نباتي..

فإنني أقترح استبدال الحبوب المكررة (الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة البيضاء) بالحبوب الكاملة”.

ووفقًا لمركز “مايو كلينك” للأبحاث الطبية، فإن الحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى..

مما يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والوزن وضغط الدم في معدلاتها الطبيعية.

-بذور الكتان

نصحت قسام بـ “إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميًا إلى النظام الغذائي يمكن أن يخفض ضغط الدم- وهو سبب رئيسي لأمراض القلب”.

وتوصلت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب إلى أن حوالي أربع ملاعق كبيرة من بذور الكتان يوميًا تؤدي إلى تقليل ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

علاوة على ذلك، تشير بعض الأوراق البحثية أيضًا إلى أن حمض ألفا لينولينيك، الموجود في بذور الكتان، قد يفيد الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

-المكسرات

قالت قسام: “إن تناول 30 جرامًا من المكسرات يوميًا ثبت أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

وفقًا لمركز القلب بالمملكة المتحدة، فإن المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة مع الحفاظ على انخفاض محتواها من الدهون المشبعة – “مزيج يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة”.

كما أن المكسرات غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم.

ونظرًا لأن الكوليسترول يعتبر أحد بوادر الإصابة بأمراض القلب، فإن إبقاءه تحت السيطرة قد يفيد بالتالي من مخاطر الإصابة.

-أطعمة الصويا

بينت قسام، أن “أطعمة الصويا، مثل التوفو، التيمبيه، إدامامي وحليب الصويا صحية للقلب، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تدعم ذلك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير خفض الكوليسترول”.

أحد أسباب فائدة هذه الأطعمة النباتية للكوليسترول هو انخفاض مستويات الدهون المشبعة فيها.

“تعتبر منتجات الصويا خيارًا جيدًا لاستبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة..

مثل اللحوم والقشدة الكاملة الدسم ومنتجات الألبان”، بحسب مركز القلب بالمملكة المتحدة.

-المشروبات الصحية

أوضحت قسام، أن “عصير الشمندر والكركديه مشروبان ثبت أنهما يخفضان ضغط الدم وبالتالي مفيدان لصحة القلب”.

عصير الشمندر غني بالنترات (NO3) التي لديها القدرة على خفض ضغط الدم.

ويحتوي الكركديه على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات نباتية ثبت أنها تساعد في خفض ضغط الدم.

ووفقًا للخبيرة الغذائية: “تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة النباتية في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء. هذه كلها جوانب مهمة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب”.

وتابعت: “بشكل عام، يمكن لنظام غذائي صحي نباتي أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 في المائة على الأقل مقارنة بالنظام الغذائي الغربي النموذجي”.

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