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بيان مهم من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟

بيان مهم من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟

بيان مهم من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟
١٠:٠٥:١١ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن توقف العمل بالسفارة غدًا الخميس والجمعة.

العمل سيتوقف غدًا الخميس بهذه المناسبة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يسر السفارة أن تفيد المواطنين بأن العمل سيتوقف يومي الخميس والجمعة بمناسبة الإجازة الرسمية في مملكة تايلاند.

العمل بالسفارة سيتوقف يومي الخميس والجمعة

وأضافت أن العمل سيتوقف يومي الخميس والجمعة الموافق 4 – 5/5/2023، وسيستأنف في تمام الساعة 9،00 من صباح يوم الاثنين الموافق 8/5/2023.

الأعياد في مملكة تايلاند

هناك الكثير من الأعياد في مملكة تايلاند من أشهرها وأهمها لدي الشعب التايلاندي هو يوم الماء الذي يصادف سنويًا من 13 إبريل إلي 15 إبريل.

 ويوم ميلاد الملك الذي يصادف سنويًا تاريخ 5 ديسمبر واحتفالات رأس السنة الذي تقام به العديد من الفعاليات المميزة مثل الألعاب النارية.

كما يعتبر يوم ميلاد الملكة إضافة جديدة لقائمة العطلات الرسمية الطويلة بالفعل في تايلاند، والبالغ عدد أيامها حاليا 18 يومًا في العام.

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الإجازة الرسمية بانكوك تايلاند سفارة المملكة مملكة تايلاند

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