تحذير عاجل من الزكاة والضريبة.. لا تدفعوا أي مبالغ قبل القيام بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رسالة وصلته من إحدى الحسابات، وما إذا كان لها علاقة بالهيئة أم لا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسمها.

وأضافت: نأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المرسل، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.

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طائرة بدون طيار

تفاعل حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل يسمح بدخول الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم أقل من 250 جرامًا؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، العفو، طائرات التحكم عن بعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا.

في وقت سابق، تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الضريبة المضافة حال شراء سيارة من السوق المحلي.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يُعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من الضريبة المضافة في شراء سيارة من السوق المحلي لتنقلاته، علمًا بأن السائق يقوم بقيادة السيارة؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، لا يوجد إعفاء من ضريبة القيمة المضافة..

كما تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”

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