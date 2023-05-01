الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفع 6%.. إنفاق قياسي للمستهلكين في المملكة عند 120.6 مليار ريال خلال مارس
على متنها 308 أشخاص من 12دولة.. وصول سفينة أمريكية إلى جدة قادمة من السودان
العظمى 40.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
الأدنى خلال 45 شهرًا.. 9.59 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال مارس
5 تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي تقيك من أمراض القلب
“الزكاة والضريبة” تكشف مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير عاجل من الزكاة والضريبة.. لا تدفعوا أي مبالغ قبل القيام بهذا الأمر

تحذير عاجل من الزكاة والضريبة.. لا تدفعوا أي مبالغ قبل القيام بهذا الأمر

تحذير عاجل من الزكاة والضريبة.. لا تدفعوا أي مبالغ قبل القيام بهذا الأمر
١٠:٠٠:٠٤ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رسالة وصلته من إحدى الحسابات، وما إذا كان لها علاقة بالهيئة أم لا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسمها.

وأضافت: نأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المرسل، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول شروط السماح بدخول طائرات التحكم عن بعد

طائرة بدون طيار 

تفاعل حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل يسمح بدخول الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم أقل من 250 جرامًا؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، العفو، طائرات التحكم عن بعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا.

في وقت سابق، تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الضريبة المضافة حال شراء سيارة من السوق المحلي.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يُعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من الضريبة المضافة في شراء سيارة من السوق المحلي لتنقلاته، علمًا بأن السائق يقوم بقيادة السيارة؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، لا يوجد إعفاء من ضريبة القيمة المضافة..

كما تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”

اقرأ أيضًا:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الزكاة الزكاة والضريبة السعودية المملكة هيئة الزكاة

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: «حزب الله» يوصِي بإقالة «نصر الله» وترحيله لإيران

مصادر: «حزب الله» يوصِي بإقالة «نصر الله» وترحيله لإيران

٠٤:١٣ م، الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠١٥
مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل

مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل

٠٧:١٥ ص، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧
رجل أمن يباشر حادثًا مروريًّا ويتفاجأ باحتراق والده داخل سيارته

رجل أمن يباشر حادثًا مروريًّا ويتفاجأ باحتراق والده داخل سيارته

٠١:٤٤ م، الخميس، ١٤ مايو ٢٠١٥
بالصور.. مدني جازان ينقذ 9 محتجزين وسيارة في وادي «ضمد»

بالصور.. مدني جازان ينقذ 9 محتجزين وسيارة في وادي «ضمد»

٠٣:١٣ م، الأثنين، ٠٣ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *