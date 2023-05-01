“الزكاة والضريبة” تكشف مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو

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كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين الأول من مايو، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو تأتي على النحو التالي:

10 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر إبريل 2023م

15 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وإبريل 2023م

31 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر إبريل 2023م

توضيح مهم بخصوص الفوترة الإلكترونية

فيما حددت الهيئة، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

المنشآت التي تجاوزت إيراداتها 150 مليون ريال

وبينت أن المجموعة الرابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م.

وأكدت الهيئة أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 نوفمبر 2023م.

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وأشارت إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها:

1 – ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة.

2 – إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

النهضة الاقتصادية والتحول الرقمي

وأفادت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

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واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.