خطوة بخطوة.. تفاصيل الحصول على تمويل نقدي من “سلفة”

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تعتبر سلفة أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي، تقدم التمويل الاستهلاكي المصغر للمواطنين.

وتقدم المنصة مبالغ نقدية فورية صغيرة تراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال، لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، وتحقيق استقلالهم المالي.

وتقوم باستخدام التقنية المالية (Fintech) الممزوجة بأدوات الذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة لتسعير الائتمان وعملية التمويل.

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

تقول “سلفة”، إنها تتبع إطار حوكمة شرعية متكامل يضمن اعتماد منتجاتها وخدماتها من طرف اللجنة الشرعية وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حتى تتمكن من خدمة العملاء بشكل تام وتمكينهم من الحصول على تمويلهم المالي الطارئ بأسرع وقت وفق عملية متكاملة الأركان لأحكام الشريعة الإسلامية.

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شروط الحصول على تمويل نقدي من سلفة

وكشفت منصة “سلفة” للتمويل الطارئ عن شروط الحصول على تمويل نقدي، وهي:

-أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.

-وأن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عامًا، ومكتمل الأهلية.

-أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص

-الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 ریال سعودي

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خطوات الحصول على تمويل نقدي من منصة سلفة

-حدد قيمة التمويل.

حدد مبلغ التمویل المطلوب واختر فترة السداد.

-سجل البيانات المطلوبة.

املأ البیانات المطلوبة، وقم برفع الوثائق الداعمة.

-استلم قیمة التمویل.

-سیتم إیداع مبلغ التمویل إلى حسابك فور اكتمال البیانات.

مواعيد الاستحقاق

-يقوم العميل بسداد التمويل على دفعات شهرية متساوية، حسب المدة التي يختارها عند طلب التمويل، وتبدأ من شهر إلى 6 أشهر. وتصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من كل شهر.

-في حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري، تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من الشهر الذي يليه.

https://sulfah.com/