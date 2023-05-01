تنبيه مهم من الموارد البشرية حول الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التقدم بطلب مجددًا لمن لم تنطبق عليهم شروط الأهلية للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول ظهور النتيجة بعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، بسبب أن الزوجة لم تكن تعلم أنه يجب عليها اعتماد طلب الإضافة، ولكن الآن أنشأت حسابًا خاصًا بها، ووافقت على الطلب من خلاله، فكيف يعاد النظر الآن في الحالة من أجل دراستها مجددًا بعد موافقة الزوجة على الطلب؟

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري وفي حال كانت حالة الاهلية (غير مؤهل) يمكنك إعادة تقديم الطلب بعد تصحيح البيانات أو تقديم اعتراض”.

وأضافت: “للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)”.

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة ؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

– إنشاء مستخدم جديد.

-ملء البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

-سيتم إرسال “رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك

-الضغط على “توثيق”

-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور، بعدها يتم ملء البيانات المطلوبة في المنصة.

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المستندات المطلوبة

ستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.