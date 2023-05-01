الأدنى خلال 45 شهرًا.. 9.59 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال مارس

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تراجعت تحويلات الأجانب في المملكة خلال شهر (مارس) الماضي 34.7 في المئة على أساس سنوي وبلغت نحو 9.59 مليار ريال (2.6 مليار دولار).

يأتي ذلك مقارنة بنحو 14.69 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2022، لتتراجع بنحو 5.1 مليار ريال، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

تحويلات مارس

وتعد تحويلات مارس الأدنى في 45 شهرا، وبالتحديد منذ يونيو 2019، حيث سجلت التحويلات حينها 8.7 مليار ريال، فيما تعد نسبة التراجع السنوية، التي بلغت 34.7 في المئة، الأكبر على أساس سنوي بحسب البيانات المتوفرة منذ 1993.

وتراجعت التحويلات بنسبة 1.8 في المئة، حيث كانت عند 9.76 مليار ريال خلال فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ 2019 تسجل تحويلات الأجانب مستويات دون عشرة مليارات ريال لشهرين متتاليين.

وبلغت التحويلات خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 نحو 29.87 مليار ريال، بانخفاض 22.2 في المئة.

العام الماضي

كما سجلت التحويلات للفترة المماثلة من العام الماضي نحو 38.4 مليار ريال وبفارق بلغ 8.54 مليار ريال، وتعد تحويلات الربع الأول الأدنى منذ الربع الثاني من 2019.

يذكر أنه خلال العام الماضي بلغت تحويلات الأجانب 143.2 مليار ريال (38.19 مليار دولار)، مقارنة بنحو 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار) خلال 2021، بانخفاض 6.9 في المئة.

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