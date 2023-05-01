تنبيه عاجل من التأمينات حول إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين.

وأوضحت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول صرف مستحقات العجز غير المهني، أنه “يتم تحويل مبلغ التعويض بداية كل شهر ميلادي”، يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم إيداع المعاش نأمل التواصل معنا مجددًا”.

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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حالات إيقاف المعاش

وفيما يلي الحالات التي يتم فيها إيقاف المعاش للمستفيد:

1- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

2- بلوغ أحد الأبناء الذكور 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

3- الوفاة.

4- زواج إحدى المستفيدات.

5- تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم الـ 26 سنة.

6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.