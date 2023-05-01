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المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل لحملة الدبلوم والبكالوريوس

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل لحملة الدبلوم والبكالوريوس

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل لحملة الدبلوم والبكالوريوس
٠٩:٥١:١٩ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل “عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين”، عن حاجتها لشغل وظائف على “نظام العقود”.

وأوضحت أن الوظائف متاحة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

1 – مساعد إداري.

2 – مدير مكتب.

3 – أخصائي قانوني.

4 – أخصائي تخطيط استراتيجي.

5 – أخصائي مراجعة داخلية.

6 – أخصائي عمليات موارد بشرية.

7 – أخصائي المالية.

8 – أخصائي علم البيانات للأمن السيبراني.

9 – مقيم ضوابط الأمن السيبراني.

10 – أخصائي البنية التحتية للأمن السيبراني.

11 – أخصائي استجابة للحوادث السيبرانية.

12 – أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية.

13 – مدرس لغة.

14 – محاضر.

التخصصات المطلوبة

1 – اللغة الإنجليزية.

2 – تدريس اللغة الإنجليزية.

3 – سلاسل الإمداد.

4 – الرياضيات.

5 – الدراسات التربوية.

6 – الاقتصاد.

7 – إدارة الأعمال.

8 – الإدارة العامة.

9 – الموارد البشرية.

10 – الإدارة المكتبية.

11 – القانون.

12 – المالية.

13 – المحاسبة.

14 – الحاسب الآلي.

15 – علوم الحاسب الآلي.

16 – دبلوم الحاسب الآلي.

17 – أمن المعلومات.

18 – الأمن السيبراني.

19 – علوم البيانات.

الشروط العامة

– أن لا يكون المتقدم مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

– حاصل على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

المستندات المطلوبة

– سيرة ذاتية للمتقدم.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط: ( اضغط هنا ).

التقديم يستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 1444/10/14هـ (الساعة 3 عصرًا).

تفاصيل أكثر: ( اضغط هنا).

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أخبار السعودية البكالوريوس الدبلوم جامعة الملك فيصل نظام العقود وظائف خالية وظائف شاغرة

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