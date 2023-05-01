شاهد.. ماذا فعلت السيول بشاحنة بنزين ضخمة في محايل عسير؟

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، تدفقت السيول بقوة حتى جرفت شاحنة ضخمة تنقل البنزين وأخذتها بعيدًا وكأنها ريشة في الهواء.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول القوية إحدى شاحنات نقل البنزين، وجعلتها عائمة وسط أنهار من مياه الأمطار المتساقطة على عسير.

انجراف شاحنة بنزين وسط سيول محايل عسير pic.twitter.com/TL4bFWLh3A — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) May 1, 2023

أمطار ورياح وسيول على مكة وعسير

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد،

على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

أمطار رعدية على 3 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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