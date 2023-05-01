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الانتهاء منها قريبًا.. خدمة جديدة لزوار المسجد الحرام
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الانتهاء منها قريبًا.. خدمة جديدة لزوار المسجد الحرام

الانتهاء منها قريبًا.. خدمة جديدة لزوار المسجد الحرام

الانتهاء منها قريبًا.. خدمة جديدة لزوار المسجد الحرام
٠٨:٤٥:٠٥ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شرعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع المسيال بمكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهر.

ويتمثل ذلك قي تنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وضمن مشاريعها التطويرية التي تسعى من خلالها الي تعزيز أعمال السلامة وتحديث شبكة الطرق وتهيأتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية.

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شارع المسيال

ويعد شارع المسيال شريان رئيسى يربط العديد من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية لكونه يؤدي الى المسجد الحرام.

وسوف يقدم المشروع عند إنتهاءه بمشيئة الله خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر.

مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام وخاصة في مواسم الحج والعمرة، نظراً للكثافة الشديدة في تلك المواسم.

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تحسين المشهد الحضري

كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.

وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع حوالي (6000) متر مربع سيتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه (171) متر طولي.

كما سيتم تركيب العديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبرات الصوت والإنارة الأرضية وغيرها من الديكورات التي ستضفي على المنطقة المزيد من المظاهر الجمالية والمصممة.

يأتي ذلك وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الإستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة على تقديم أفضل الخدمات، والتوسع في إنشاء المزيد من المشاريع التطويرية التي تسهم في توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأهالي أم القرى وحجاج بيت الله الحرام، حتى ينعموا بقضاء أوقاتهم في الأراضي المقدسة في يسر واطمئنان.

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