إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في الخليل

تواصل – واس:

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الليلة لمخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

إصابة العشرات بالاختناق بمخيم العروب

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن شابًا فلسطينيًا أصيب في قدمه، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام مخيم العروب.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من الخليل ونابلس، أثناء مروهم على حاجز عسكري.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا في بلدة السواحرة بالقدس، بعد إطلاق النار على مركبته.

وفي الأغوار، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم منزلين من عدة طوابق، وثلاث منشآت في قرى بردلا وكردلا، في إطار الاستهداف المستمر للوجود الفلسطيني في الأغوار.

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخر

في الوقت نفسه، أصيب شاب، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

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وحسب “وفا”، فقد أصيب الشاب بعيار ناري في الخاصرة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، كما اعتقلت الشاب عارف مروان شهاب عقب مداهمة منزله.

مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون أغنامه

وليلة أمس، اعتدى مستوطنون، على مواطن وسرقوا عددًا من الأغنام في بلدة عقربا جنوب نابلس.

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وهاجم المستوطنون، المواطن بسام بني فضل شرق بلدة عقربا، واعتدوا عليه بالضرب أثناء رعيه الأغنام، وسرقوا منه 14 رأسًا من الأغنام.