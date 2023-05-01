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هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والنافلة؟ “الخثلان” يُجيب

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هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والنافلة؟ “الخثلان” يُجيب

هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والنافلة؟ “الخثلان” يُجيب

هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والنافلة؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٢٩:٢٥ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن من نوى الجمع بين صيام القضاء والنافلة يكون صيامه قضاءً ولا يكون عن ست من شوال.

عدم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه ينصح بأن لا يتم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال، لأن نية القضاء مستقلة عن نية صيام الست من شوال.

حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان

وأضاف أنه على المسلم الذي عليه أيام من رمضان أن يبادر بالقضاء، وذلك لأن القضاء هو الشيء الواجب في ذمته.

قضاء أيام رمضان واجب

وبين أن قضاء أيام رمضان واجب يأثم العبد إن تركه، أما النافلة فليست واجبة عليه، وليس من الحكمة أن الإنسان يبدأ بصيام النافلة قبل صيام الفريضة.

البدء أولًا بصوم القضاء الواجب

وأشار الخثلان، إلى أنه على المسلم أن يبدأ أولًا بصوم القضاء الواجب عليه، ثم بعد ذلك يصوم النافلة، حيث اختلف العلماء في صحة النافلة إذا تقدمت على القضاء الواجب.

تقديم النافلة على القضاء الواجب لا يصح

وذهب بعض العلماء إلى أن تقديم النافلة على القضاء الواجب، لا يصح، وقال آخرون وهو الأكثر، إنها تصح، وهذا هو الأقرب أنها تصح.

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ما حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ “الخثلان” يُجيب

الكلمات الدلالية:
الخثلان سعد الخثلان صوم الست من شوال صيام القضاء قضاء رمضان

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