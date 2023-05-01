حتى لا تندم في آخر حياتك.. 5 أشياء لا تفعلها أبدًا

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في أخريات حياة الإنسان هناك أشياء قد يندم على فعلها وارتكابها، من هنا تشكل خبرات الكبار دورًا مهمًا في توجيهنا للعيش بصورة أفضل.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور فهد مطلق العتيبي في جريدة “الرياض”، خمسة أشياء قال إن الإنسان يندم عليها في الكبر، من واقع ما رصدته الممرضة الأسترالية بروني وير.

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أكثر 5 أسباب للندم قبل الموت

ووضعت وير التي تعمل في مجال الرعاية التلطيفية، القائم على تقديم المساعدة للمرضى الكبار والعناية بهم في آخر محطات حياتهم، كتابًا تحت عنوان: “أكثر 5 أسباب للندم قبل الموت”.

ولاحظت وير، خمسة أشياء يتكرر ذكرها من قبل هذه الفئة الخاصة من المرضى عندما يسألون عن أهم الأشياء التي ندموا عليها في حياتهم.

تقول: “عندما سئلوا عن أي ندم لديهم أو أي شيء سيفعلونه على نحو مختلف لو عاد بهم الزمن، ظهرت موضوعات مشتركة مرارًا وتكرارًا”، اتفقوا على خمسة أشياء.

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ما هي الأشياء الخمسة؟

وهذه الأشياء الخمسة كما نرصدها هي:

-الندم على عدم عيشهم حياتهم بالطريقة التي اختاروها لأنفسهم. حيث ترددت عبارة: “أتمنى لو امتلكت الشجاعة لأعيش حياة حقيقية مع نفسي، وليس الحياة التي توقعها مني الآخرون”.

-كما يتفق جميع الرجال على الندم على الاستغراق في العمل على حساب جوانب حياتهم الأخرى: “أتمنى لو لم أعمل بجد طوال الوقت”.. لقد فاتهم الجلوس مع أطفالهم والاستمتاع بأوقاتهم.

تقول وير: “الرجال الذين قمت برعايتهم يأسفون بشدة لأنهم قضوا كثيراً من حياتهم في حلقة مفرغة من العمل”.

-وكان من بين الأشياء التي ندم عليها أفراد هذه العينة كبت مشاعرهم، والتضحية بها في سبيل السلام مع الآخرين مما فوت عليهم فرصة الاستمتاع الحقيقي بالحياة، بل وأصابهم بالأمراض أحيانًا.

-لقد ندم الكثير من أفراد العينة على عدم “اختيار السعادة”، والتصالح مع الذات، فكانوا يربطون السعادة بالحصول على أشياء أخرى.

-وأخيرًا، كان الندم على فقدان العديد من الصداقات الحقيقية التي لا يستطيعون تعويضها في نهاية حياتهم..

وخلص العتيبي إلى أن تلافي هذه الأشياء الخمسة في حياتك كفيل بعدم ندمك في آخر محطات حياتك وأنت تنتظر القطار لينقلك إلى العالم الأبدي.