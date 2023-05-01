الحرب على المخدرات.. 25 نوعًا تستهدف المملكة الإطاحة بها

تواصل – فريق التحرير:

تخوض المملكة حربًا بلا هوادة على المخدرات التي تشكل خطرًا على فئة كبيرة من أبناء الوطن.

وتستهدف الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية، إخباط تهريب المخدرات والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج.

وحددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ. ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

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25 مادة مخدرة

01 حبوب الامفتامين

02 حبوب اليابا

03 الحشيش

04 الهيروين

05 الكوكايين

06 الشبو (الكريستال)

07 الماريجوانا

08 الأفيون

12 عقار النيترازيبام

ALODORM – NITRAZEPAM- DUMOLID – MOGADON

13 عقار البرومازيبام

LEXOTAN – LEXOTANIL

14 عقار الكودائين

TYLENOL – PANADEINE – PARAMOL

15 عقار المورفين

MSCONTIN – ORAMORPH

16 عقار الميثايل فينيل اسيتات

RITALINE

17 الكلونازيبام

KLONOPIN – REVOTRIL

18 الكلوردايبوكسايد

BRALIX – POXDIUM – LIBRAX

19 مودافينيل

BRAVAMAX – PROVIGAL

20 ميدازولام

HIKMA MIDAZOLAM – DOMICUM – MIDAZOLAM HAMELN

21 كيتامين واسمه التجاري

TEKAM

22 فينوباربيتال

PHENOBARBITAL – EPILAN

23 بينزهيكسول

AKISOL – BENZHEXOL

24 عقار بريقابالين

25ZEGA – NERVAX – LYRICA – PREGADEX – LYRICA – PREGADEX – LYRGABA – NEUROGAB

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مخاطر الشبو

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة، “نبراس” حذرت من خطر المخدرات عمومًا ومخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وقالت إنها “تتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام”.

ولخصت أضرار “الشبو” على المدى القصير في الآتي:

-ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم

-عدم انتظام ضربات القلب، وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة

-اضطرابات النوم والأرق

-جنون العظمة والهلوسة

-اضطرابات المزاج، أو الأوهام

-السلوك العنيف

-فضلاً عن العديد من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى، وشحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام، وتشوهات وأضرار في الأسنان.

وكانت النيابة العامة نشرت في تغريدات قائلة: “يعاقب بالسجن كل من يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان وإن لم يثبت تعاطيه”.