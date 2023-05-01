براتب 5000 ريال.. “الموارد” تُوفّر 7 آلاف فرصة وظيفية

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن قرار توطين منافذ “أنشطة التزيين والخياطة النسائية”، يوفر نحو 7000 فرصة وظيفية ما بين المهن الإدارية الفنية.

وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور للاحتساب في برنامج نطاقات يبلغ 4000 ريال، والحد الأدنى للحصول على دعم برنامج توطين هو 5000 ريال، بحسب “عكاظ”.

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توفير فرص أخرى

وقالت إنها تسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وأشارت إلى أنها عقدت ورش عمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهدف إلى مناقشة التحديات واستعراض الفرص المتاحة .

وتحرص الوزارة على التعاون بشكل مستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تحقيق مستهدفات التوطين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد، أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين”.

وأفاد في رد منفصل، أن “من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: استمرار العامل في العمل دون انقطاع “.

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حافز الاستدامة

وحافز الاستدامة هو عبارة عن مكافأة مالية مقدمة من برنامج توطين لدعم العاملين المنتظمين في العمل، يصرف مرة واحدة وتقدر بأجر شهر عمل واحد فقط.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

-أن يكون العامل منتظمًا في عمله لمدة لا تقل عن 13 شهرًا دون انقطاع.

-ألا يكون العامل قد حصل على حافز الاستدامة من قبل.

-يجب أن يكون تقديم الطلب للحافز من العامل نفسه.

-أن يكون للعامل أو الموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد تم تقديمه من جهة العامل التي يتبعها.

-يشترط أيضًا أن يكون العامل أو الموظف مسجلاً ضمن قائمة توطين للأفراد.