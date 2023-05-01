خدمة اليوم.. 9 خطوات لإمكانية عقد زيارة افتراضية والتواصل مع الموظفين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم خطوات إمكانية عقد زيارة افتراضية والتواصل مع موظفي خدمة العملاء.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه الخدمة تتيح إمكانية عقد زيارة افتراضية والتواصل مع موظف خدمة العملاء.

وذلك عبر الاتصال المرئي مع خاصية رفع الملفات والمستندات المطلوبة مباشرةً من خلال الجلسة، ومشاركة الشاشة للموظف المختص لتنفيذ المطلوب بكل سهولة ويسر.

كما تقدم الخدمة إمكانية التحدث بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة “الصم والبكم”

كما توفر الخدمة، على كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو القاطنين في المناطق النائية عناء الحضور لزيارة مراكز الخدمة​، وأن التقديم متاح عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو التطبيقات.

2 – الانتقال إلى قسم “الخدمات”

3 – اختيار “خدمات الأفراد”

4 – اختيار “التأمينات أو التقاعد العسكري والمدني”

5 – النقر على أيقونة ” الزيارة الافتراضية”

6 – الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”

7 – تعبئة البيانات الشخصية ثم اختيار “ارسال”

8 – الانتقال إلى صفحة الانتظار ومن خلالها يتم عرض زمن الانتظار المتوقع.

9 – بإمكان العميل إنهاء المكالمة بالنقر على أيقونة “إنهاء المكالمة ” قبل الدخول على الموظف

المتطلبات

1 – تحميل تطبيق ​مايكروسوفت​ “Teams” في حال استخدام الخدمة من خلال الجوال أو الأجهزة اللوحية.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001243344″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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