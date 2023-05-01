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انقطاع الكهرباء في مطار مانيلا يلغي عشرات الرحلات
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انقطاع الكهرباء في مطار مانيلا يلغي عشرات الرحلات

انقطاع الكهرباء في مطار مانيلا يلغي عشرات الرحلات

انقطاع الكهرباء في مطار مانيلا يلغي عشرات الرحلات
٠٧:١٨:٤٨ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال المطار الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه تعرض لانقطاع للتيار الكهربائي، الاثنين، في إحدى محطاته أدى إلى إلغاء حوالي 40 رحلة.

تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع

وقال مطار نينوي أكينو الدولي في بيان على فيسبوك: “من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع”.

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مطار مانيلا

والاسم الرسمي لمطار مانيلا الدولي هو مطار نينوي أكينو الدولي، مطار دولي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين إحدى كبريات مدن العالم من حيث عدد السكان، افتتح رسميًا سنة 1937، ويخدم مانيلا وما جاورها، ويقع بالتحديد على بعد 7 أميال من مانيلا باتجاه الجنوب.

حوالي 32.9 مليون مسافر مروا بمطار نينو أكينو الدولي في 2013.

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الرحلات المباشرة متوفرة بين مطار نينو أكينو الدولي ووجهات في آسيا، ومنطقة أوقيانوسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

المطار به مدرجان وأربع صالات للمسافرين مرتبطة بحافلات مكوكية، تشمل خيارات النقل البري من المطار سيارات الأجرة، وسيارات التأجير، والحافلات المحلية، والقطارات وسيارات الجيبني.

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